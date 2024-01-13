Россия все чаще использует химические вещества, – Генштаб о газовых гранатах врага

По информации командования ВСУ, в Украине зафиксировано 626 случаев применения со стороны России боеприпасов с химическими веществами. 51 из них – в январе этого года. Это запрещено законами и обычаями войны.

Как констатируют в Генеральном штабе в субботу, 13 января, динамика применения химических веществ российскими захватчиками растет. Каждый день фиксируют и регистрируют до десятка новых случаев.

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Рост химической угрозы

Войска противника чаще всего используют гранаты К-51 и РГР, которые сбрасывают с дронов. Есть также случаи применения самодельных взрывных устройств с раздражающими веществами и артиллерийские обстрелы снарядами, содержащими химически опасные компоненты.

Силы обороны зафиксировали 626 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь текущего (2024 – 24 Канал) года – 51 случай. При этом динамика применения растет. Ежедневно фиксируется до 10 случаев применения химических веществ,

– говорится в источнике.

Важно, что 14 декабря 2023 года наши защитники обнаружили новый тип газовых гранат РГ-ВО. Они содержат химическое вещество CS. В командовании Вооруженных Сил утверждают: это свидетельствует о расширении арсенала химического оружия, используемого агрессором.

Силы обороны фиксируют применение врагом химического оружия / Фото Генштаба

Враг не прекращает террор

Несколько недель назад враг признал использование химического оружия в Херсонской области. Аналитики ISW сообщили со ссылкой на захватчиков, что 810-я бригада морской пехоты врага написала, что атакует ВСУ запрещенными веществами.

Следовательно, в России законы неписаны. В то же время не менее важно, что противник не только прибегает к применению химического оружия, нарушая нормы ведения войны и нанося непоправимый вред экологии. Кроме того, оккупанты заминировали немало квадратных километров наших территорий, и на этом не останавливаются.

Недавно заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказывал, что из-за боевых действий почвы на Запорожье еще длительное время будут непригодны для выращивания аграрных культур. Очистка украинской земли от взрывоопасных предметов может занять годы.

"То, что кормило Запорожскую область в свое время, сегодня на 70% оккупировано, превращено в военный объект. Непонятно, когда эта земля будет заново кормить нас", – подчеркнул чиновник.

Уже 36 случаев применения химических веществ были задокументированы и направлены для расследования в рамках уголовных производств. Работа осуществляется совместно с радиационной, химической и биологической разведкой воинских частей и Службой безопасности Украины.