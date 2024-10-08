Британия обвинила Россию в "варварском" применении химического оружия в Украине
Источник:Правительство Великобритании
Великобритания обвинила Россию в "варварском" применении химического оружия в Украине. Также Лондон ввел санкции против трех российских учреждений и одного физического лица.
На сайте правительства Британии написали, что Россия использует на фронте в Украине хлорпикрин. Это вещество, которое Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует как химическое оружие.
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Что известно об использовании химического оружия Россией
Войска радиологической, химической и биологической защиты российских вооруженных сил России и их командир попали под санкции за применение в Украине варварского химического оружия,
– заявили в правительстве Британии.
Там объяснили, что под санкции попали:
- войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил России;
- их руководитель – начальник войск радиохимической и биологической защиты минобороны России Игорь Кириллов, которого непосредственно обвиняют в причастности к применению химического оружия и к распространению дезинформации;
- 27 научный центр минобороны России;
- 33 центральный научно-исследовательский испытательный институт минобороны России, который причастен к разработке химического и биологического оружия.
Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлю. Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал полномочий, которые есть в моем распоряжении, для борьбы с преступной деятельностью России. Хочу подчеркнуть: Путину и тем, кто выполняет его волю, больше некуда спрятаться,
– заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми.
Кстати, Генштаб ВСУ рассказал, что Россия продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.
В частности, оккупанты применяют рядом с обычными средствами огневого поражения:
- боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны;
- также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.
Только в сентябре 2024 года зафиксировали 250 таких случаев.
Системно Россия начала применять опасные химические вещества с февраля 2023 года. В частности, 24 сентября 2024 года было 4 228 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.