Британия обвинила Россию в "варварском" применении химического оружия в Украине

Великобритания обвинила Россию в "варварском" применении химического оружия в Украине. Также Лондон ввел санкции против трех российских учреждений и одного физического лица.

На сайте правительства Британии написали, что Россия использует на фронте в Украине хлорпикрин. Это вещество, которое Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует как химическое оружие.

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Что известно об использовании химического оружия Россией

Войска радиологической, химической и биологической защиты российских вооруженных сил России и их командир попали под санкции за применение в Украине варварского химического оружия,

– заявили в правительстве Британии.

Там объяснили, что под санкции попали:

войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил России;

их руководитель – начальник войск радиохимической и биологической защиты минобороны России Игорь Кириллов, которого непосредственно обвиняют в причастности к применению химического оружия и к распространению дезинформации;

27 научный центр минобороны России;

33 центральный научно-исследовательский испытательный институт минобороны России, который причастен к разработке химического и биологического оружия.

Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлю. Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал полномочий, которые есть в моем распоряжении, для борьбы с преступной деятельностью России. Хочу подчеркнуть: Путину и тем, кто выполняет его волю, больше некуда спрятаться,

– заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Кстати, Генштаб ВСУ рассказал, что Россия продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

В частности, оккупанты применяют рядом с обычными средствами огневого поражения:

боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны;

также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Только в сентябре 2024 года зафиксировали 250 таких случаев.

Системно Россия начала применять опасные химические вещества с февраля 2023 года. В частности, 24 сентября 2024 года было 4 228 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

