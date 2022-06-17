Химугрозы и пострадавших нет: пожар на химзаводе в Запорожье ликвидировали

Пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области был ликвидирован. Никаких опасностей для местного населения.

Пожар произошел на складских помещениях

Источники в областной военной администрации сообщили, что пожар произошел на складских помещениях химзавода. Однако угрозы для людей и экологии нет.

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Вчера вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи. Горели складские помещения завода на общей площади 800 квадратных метров. Пожар был потушен. Химической угрозы для населения города и области пока нет,

– сообщили в ОВА.

Известно, что пострадавших и жертв в результате пожара нет. Кроме того, удалось предотвратить распространение огня на сооружения рядом.

Причины пожара устанавливаются.

Детали возгорания

Вчера вечером в Запорожской областной военной администрации сообщили, что пожар произошел на химическом заводе "Коагулянт". Спасатели получили уведомление о пожаре вечером в 19:30.

Как сообщало Общественное, спасателям понадобилось 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Обратите внимание! Кроме пожара на химическом заводе, 16 июня на территории Запорожской области горел российский вертолет. Нашим воинам удалось сбить российский вертолет Ми-35М.

Вертолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Stinger.

Роды находятся в оккупации

Россияне оккупировали город Пологи в начале марта. В то же время ВСУ не разрешили врагу пройти вглубь Запорожской области.

В мае подразделения Сил обороны в районе успешно нанесли огневое поражение противнику в Родах.

Удалось уничтожить часть вражеского вооружения и военной техники. Также в мае в Родах горел склад с русскими боеприпасами.

Вчера военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении уничтожили еще два состава, а также 8 солдат . Уничтожили 7 единиц советских 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.

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