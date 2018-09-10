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Химвыброс в Армянске: когда откроют пункты пропуска в оккупированный Крым

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Пункты пропуска "Чалинка" и "Каланчак" могут открыть для выезда из Украины через несколько дней
Пункты пропуска "Чалинка" и "Каланчак" могут открыть для выезда из Украины через несколько дней / Фото из открытых источников

Пункты пропуска "Чалинка" и "Каланчак" могут открыть для выезда из Украины уже через 1 – 2 дня. Подобное решение будет принимать специальный штаб.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи в эфире "Радио Крым.Реалии".

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Штаб гражданской обороны, который был развернут руководством Херсонской областной администрации, принимает решение о превентивных мерах. Если ситуация восстановится – а есть все признаки того, что это произойдет – решение отыгрываются,
– рассказал он.

По словам Куркчи, работа пунктов пропуска может быть восстановлена ​​уже через 1 – 2 дня.

"Думаю, относительно пунктов въезда-выезда из аннексированного Крыма – вопрос одного-двух дней", – подчеркнул замминистра.

Напомним, 6 сентября контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом прекратили свою работу из-за химического выброса, произошедшего в Армянске. В то же время пограничники сообщили, что жители Северного Крыма, которые хотят оставить полуостров из-за выбросов на заводе "Крымский титан", смогут пересекать админграницу в упрощенном порядке.
8 сентября стало известно, что из-за вредных выбросов крымского завода пострадал 61 украинский пограничник, 5 госпитализированы.

хроника СОБЫТИЙ
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Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Госпогранслужба Химвыброс в Армянске
Источник: 24 Канал
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