Химвыброс в Армянске: с юга Херсонщины эвакуировали более 500 человек

Из-за химических выбросов на севере оккупированного Крыма 528 детей и взрослых с юга Херсонской области эвакуировали к санаторию "Таврия" в Скадовске.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

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В Мирновской, Каланчацкой, Присиваской ОТГ и частично в Каланчакском и Чаплинском районах временно приостановлен образовательный процесс. Всем желающим детям и родителям из предполагаемой опасной зоны созданы условия для оздоровления в детском заведении санаторного типа "Таврия" в Скадовске

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 528 детей и взрослых уже отправились в санаторий из южных районов Херсонщины.

"Все дети были обследованы врачами: отклонений или болезней, которые были бы связаны с химическими веществами не выявлено. Уже с понедельника ученики будут учиться в школах Скадовска", – добавили в пресс-службе Херсонской ОГА.

В то же время, известно, что на территории Каланчакского и Чаплинского районов начала свою работу передвижная мониторинговая лаборатория, которая осуществляет исследования показателей загрязнения воздуха.



На юге Херсонщины теперь работает передвижная лаборатория

По предварительным данным, которые фиксируются каждые 20 минут, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировали.

Напомним, из-за выбросов завода "Крымский титан" за помощью в больницы обратился 61 украинский пограничник. Также в медицинские заведения Херсона с жалобами на здоровье по состоянию на 7 сентября обратились 23 жители двух районов, приближенных к заводу "Крымский титан". 10 из них – дети.