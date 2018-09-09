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Химвиброс в Армянске: оккупанты сообщили о полной остановке работы "Титана"

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Оккупанты сообщили, что полностью остановили работу "Титана"
Оккупанты сообщили, что полностью остановили работу "Титана" / Крым Реалии

Российские оккупанты сообщают, что 9 сентября полностью остановили работу завода "Титан", который стал источником выбросов вредных веществ в городе Армянске на полуострове.

Об этом информирует ТАСС.

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Завод выполнил все свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня,
– рассказал информагентству российский глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Добавим, что ранее российский глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов сделал заявление о том, что "Титан" должен остановить работу еще 4 сентября.

Позже появилась информация о том, что некоторые блоки предприятия будут работать до пятницы, 7 сентября. Однако по состоянию на 8 сентября очевидцы рассказывали, что видели, как из труб завода шел дым.

После этого генеральный директор "Крымского титана" Андрей Акулов заявил, что завод полностью остановят 9 сентября.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБРОСА НА ЗАВОДЕ "КРЫМСКИЙ ТИТАН"

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Чрезвычайное происшествие Химвыброс в Армянске Новости политики
Источник: 24 Канал
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