Химвыброс в Крыму: стало известно, будут ли эвакуировать население из Херсонской области
Среди населения Херсонской области не зафиксировано случаев химического отравления, которое могло возникнуть после выброса опасных токсичных веществ с завода "Титан" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
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"По данным Департамента здравоохранения Херсонской ОГА случаев химического отравления среди населения не зафиксировано. Нет нужды в эвакуации населения", – говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ведомстве, с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около 2 тысяч человек отправят в Скадовск.
"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами", – сообщили в министерстве.
Кроме того, по данным министерства, 7 сентября в Скадовск уже было отправлено 200 человек, а сегодня, 8 сентября – 500 человек.
Напомним, 24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Впоследствии, токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в Херсонской области.