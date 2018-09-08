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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химвыброс в Крыму: стало известно, будут ли эвакуировать население из Херсонской области

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Население Херсонской области не будут эвакуировать из-за химвыброса в Крыму
Население Херсонской области не будут эвакуировать из-за химвыброса в Крыму / Фото из открытых источников

Среди населения Херсонской области не зафиксировано случаев химического отравления, которое могло возникнуть после выброса опасных токсичных веществ с завода "Титан" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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"По данным Департамента здравоохранения Херсонской ОГА случаев химического отравления среди населения не зафиксировано. Нет нужды в эвакуации населения", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около 2 тысяч человек отправят в Скадовск.

"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами", – сообщили в министерстве.

Кроме того, по данным министерства, 7 сентября в Скадовск уже было отправлено 200 человек, а сегодня, 8 сентября – 500 человек.

Напомним, 24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Впоследствии, токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в  Херсонской области.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБРОСА НА ЗАВОДЕ "КРЫМСКИЙ ТИТАН"
Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Новости Херсона Новости Крыма Экология Криминальные новости Аннексия Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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