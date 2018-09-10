Химвыброс в Армянске: сколько людей из оккупированного Крыма прибыли на материковую Украину

В результате выброса химикатов в оккупированном Россией Крыма на материковую часть Украины выехало уже 59 человек. Сейчас контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме.

Об этом сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов в комментарии "112 Украина"

По состоянию на 08:00 уже 59 граждан проехали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия,

– отметил Шевцов.

Он также отметил, что в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

Напомним, из-за химических выбросов на севере оккупированного Крыма 528 детей и взрослых с юга Херсонской области эвакуировали в санаторий "Таврия" в Скадовске.