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Химвыброс в Армянске: украинская полиция допрашивает пострадавших

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"Крымский титан"
"Крымский титан" / Фото из социальных сетей

Украинские полицейские допрашивают лиц, пострадавших в результате химических выбросов с завода "Титан" в оккупированном Крыму. В частности, общались с пограничниками, которых госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Следственные действия также проводятся в городе Скадовск, куда эвакуировали детей из населенных пунктов, близких к админгранице с оккупированным полуостровом. Из-за экологической катастрофы в Крыму на материковой части Украины за медицинской помощью обратилось около двух сотен человек.

По факту загрязнения атмосферного воздуха прокуратура открыла уголовное производство. Тем временем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи заявил, что химические выбросы на заводе "Титан" произошли по причинам техногенной катастрофы, которую оккупанты всячески пытаются скрыть.

Напомним, 6 сентября контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом прекратили свою работу из-за химического выброса, который произошел в Армянске. В то же время пограничники сообщили, что жители Северного Крыма, которые хотят покинуть полуостров из-за выбросов на заводе "Крымский титан", смогут пересекать админграницу в упрощенном порядке.
8 сентября стало известно, что из-за вредных выбросов из крымского завода пострадал 61 украинский пограничник, 5 госпитализировали.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Херсона Химвыброс в Армянске Полиция Украина – Россия
Источник: 24 канал
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