Хирург из Харькова показал снимок 10-летнего мальчика – в его дом попал снаряд

Жестокая война против Украины и украинского народа – это то, что сейчас происходит. Это то, что начал Владимир Путин.

На его руках – и на руках его приспешников, которые прикидываются, что "ничего не знали" и "были на учениях" – кровь еще одного ребенка, на этот раз в Харькове. К счастью, наши врачи борются за его жизнь.

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Врачи в Харькове борются за жизнь раненого врагом ребенка

О пострадавшем мальчике написал хирург Александр Духовский в фейсбуке:

Еще один мальчик, 10 лет. Минно-взрывное. Снаряд влетел в дом… Крайне тяжелый, работаем.

В комментариях к сообщению он добавил, что осколок вошел через скулу. Локализация – очень сложная, но ключевые артерии не задело.



Осколок вошел через скулу / Фото Духновского



Локализация сложная, но врачи работают / Фото Духновского

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