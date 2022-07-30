Такие травмы видел только в фильмах ужасов: история хирурга, спасавшего детей в Сергеевке

Хирург Юрий Дабиж оказывал помощь жителям Сергеевки, пострадавшим в июле от ракетного удара. Медик признался, что чувствовал себя как в фильме ужасов.

Заведующий отделением хирургии рассказал, что его жизнь перевернулась от увиденного после 24 февраля. За 47 лет работы в хирургии он не сталкивался с такими ужасающими травмами.

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Это медицина войны, нужно быстро принимать решение, – врач

То, что я увидел с 24 февраля – перевернуло всю мою жизнь. Минно-взрывная травма – это как эпизод из фильма ужасов. От скорости принятия решений зависит жизнь, особенно когда речь идет о спасении детей,

– рассказал Дабиж.

Он рассказал, что после обстрела Сергеевки и Затоки скорые приезжали одна за другой. Одновременно в больницу доставляли до 30 раненых. Врачам приходилось работать в 3 операционных, а небольшие повреждения зашивали прямо в перевязочной.

Как врачи спасали детей

После обстрела Сергеевки в больницу привезли 8-летнего мальчика, раненного во сне. У ребенка были раны по всему телу и открытый перелом плеча. Обломки стекла попали в шею и перерезали сонную артерию. Ребенок мог умереть от потери крови. Показатель эритроцитов составляет миллион, при том, что норма – 5.

Мальчику перелили более литра крови и вывели из состояния шока. К счастью, ребенка удалось спасти.

Другую девочку при обстреле привалило плитой. В тело попало много осколков, у ребенка были открытые переломы бедра, голени, руки. Ей пришлось ампутировать ногу. Хирург рассказал, что это было страшно.

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Когда много тяжелораненых сразу – это вызывает сложности. Это не медицина мирного времени, это – медицина войны. Необходимо быстро принимать решение,

– подчеркнул Дабиж.

Напомним, в результате ракетной атаки по многоэтажке в Сергеевке Одесской области погиб 21 человек. Еще 39 мирных жителей получили ранения.

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