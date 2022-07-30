Завідувач відділення хірургії розповів, що його життя перевернулося від побаченого після 24 лютого. За 47 років роботи в хірургії він не стикався з такими жахливими травмами.
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Це медицина війни, треба швидко схвалювати рішення, – лікар
Те, що я побачив з 24-ого лютого – перевернуло все моє життя. Мінно-вибухова травма – це ніби епізод із фільму жахів. Від швидкості ухвалення рішень залежить життя, особливо коли йдеться про порятунок дітей,
– розповів Дабіж.
Він розповів, що після обстрілу Сергіївки та Затоки швидкі приїздили одна за одною. Одночасно в лікарню доставляли до 30 поранених. Лікарям доводилося працювати у 3 операційних, а невеликі ушкодження зашивали прямо у перев'язувальній.
Як лікарі рятували дітей
Після обстрілу Сергіївки в лікарню привезли 8-річного хлопчика, якого поранило уві сні. У дитини були рани по всьому тілу та відкритий перелом плеча. Уламки скла потрапили в шию і перерізали сонну артерію. Дитина могла померти від втрати крові. Показник еритроцитів становив мільйон, при тому, що норма – 5.
Хлопчику перелили понад літру крові та вивели зі стану шоку. На щастя, дитину вдалося врятувати.
Іншу дівчинку під час обстрілу привалило плитою. У тіло потрапило багато осколків, у дитини були відкриті переломи стегна, гомілки, руки. Їй довелося ампутувати ногу. Хірург розповів, що це було дуже страшно.
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Коли багато тяжкопоранених одразу – це викликає складнощі. Це – не медицина мирного часу, це – медицина війни. Необхідно швидко ухвалювати рішення,
– наголосив Дабіж.
Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці в Сергіївці Одеської області загинула 21 людина. Ще 39 мирних мешканців зазнали поранень.
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