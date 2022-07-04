Прощання відбулось в селищі Сергіївка. Похоронили загиблих у селах Біленьке та Широке Білгород-Дністровського району.

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У Сергіївці похоронили 4 загиблих

Прощання відбулось з чоловіком та дружиною Сергієм та Галиною Ромащуками, а також – Максимом Недомовим та Марією Арнаут.

Олена Гетьманець прийшла на прощання з загиблими. Вона також жила в будинку, куди влучила російська ракета, а в ту трагічну ніч залишилась на дачі.

Жінка плаче, адже всі загиблі – з її під'їзду. Вона їх знала з дитинства.

Це, напевно, найскладніші похорони, тому що загинув хлопець (Максим Недомов — 24 канал), який допомагав своїй коханій дівчині, з якою вони жили, який допомагав її дітям, просто свята людина, в мене мурахи по шкірі. Батьків (Сергій та Галина Ромащуки – 24 канал) Ані з Дмитром от зараз поховали, вони були релігійні люди. Усе життя жили, працювали на благо усім людям. Ну ось так, напевно забрали найкращих, будемо сподіватись, що їм там буде легше,

– сказала жінка.

Ще одна сусідка Галина розповіла, що з одними сусідами вони разом гуляли з собаками, з іншими – ходили на йогу.

"Дуже важко про щось казати, дуже важко, тому що прощання із ними надто складне. Дівчинка, яка теж ходила на йогу з нами, й співала пісні, вона сьогодні залишилась без батьків. Як їй тепер жити? Чому ця Росія хоче нас окупувати, хоче нас вбивати? Чого? Я не розумію", – сказала жінка.

Прощання з 4 загиблими внаслідок удару російської ракети / Фото Суспільне

Ракетний удар по 9-поверхівці в Сергіївці

В ніч проти 1 липня три російські ракети прилетіли в селище Сергіївка, що на Одещині. Дві влучили в бази відпочинку, а одна ракета Х-22 – в житлову 9-поверхівку.

Внаслідок атаки загинула 21 людина, ще 39 – отримали поранення. Деякі, за словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, в важкому стані. Серед них – двоє дітей. Їхні життя намагаються врятувати медики.

Згодом перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін пояснив, що жоден із жителів будинку в Сергіївці не зійшов у сховище. Єнін пояснив, що розуміє втому людей, проте пригадав, що саме пильність допомагає зберегти життя, а тому не варто ігнорувати сигнали повітряної небезпеки.

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