Відповідну інформацію оприлюднили 2 липня. Про це написали на сторінці суду.

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Внаслідок атаки по Сергіївці загинули судді

1 липня 2022 року під час ракетного обстрілу села Сергіївка Одеської області загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ольга Віталіївна Ільяшевич та її мати – Марія Аврамівна Ільяшевич. Вона також була суддею,

– мовиться у повідомленні.

У Донецькому апеляційному суді повідомили, що в Ольги Ільяшевич залишився син Андрій. У суді написали номер картки сина – 4149629354565418. На неї люди можуть допомогти синові з похованням матері та бабусі.

У суді також висловили співчуття та підтримку рідним загиблих.

"Нехай пам'ять буде завжди жити у ваших серцях", – закликали в суді.

Ракетний удар по Сергіївці на Одещині

1 липня російські окупанти запустили три ракети по селу Сергіївка. Дві потрапили у бази відпочинку, а одна влучила в житловий будинок та зруйнувала під'їзд. Відомо, що у будинку жили орієнтовно 150 осіб.

Наступного дня після трагедії перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що з будинку в Сергіївці жодна людина не пішла в укриття під час повітряної тривоги – всі залишились у своїх квартирах.

Єнін пояснив, що він розуміє, як складно прокидатись вночі й що українці уже звикли до подібних ситуацій. Та саме пильність допомагає зберегти життя, а тому не варто ігнорувати сирени.

Внаслідок атаки окупантів по Сергіївці загинула 21 людина. Відомо, що загинув 10-річний хлопчик, постраждали діти віком 4 і 17 років.

Загалом постраждали 39 осіб. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що деякі люди – в дуже складному стані. Лікарі роблять все, щоб врятувати їм життя.

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