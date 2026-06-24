Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о подозрении в адрес экс-министра и его сообщников?

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекла коррупционную схему в Черкасской области, связанную с хищением государственных средств, предназначенных для поддержки аграрного сектора региона. Главным фигурантом расследования оказался бывший министр охраны окружающей природной среды времен президентства Виктора Януковича.

По данным следствия, эксчиновник является совладельцем крупной региональной аграрной фирмы. Эта компания подала заявку и успешно выиграла государственный грант в размере 5,6 миллиона гривен. Эти средства предназначались для запуска современных линий по изготовлению комбикормов.

Однако реального обновления завода не произошло. Владелец компании, привлекши сообщников, распределили сумму между собой. Чтобы прикрыть преступление, злоумышленники предоставили профильным государственным ведомствам фиктивные отчеты. В документах они указали ложную информацию о якобы успешном приобретении техники и официальном трудоустройстве новых рабочих.

Правоохранители провели комплекс мер по сбору доказательной базы. Специальная судебно-экономическая экспертиза полностью подтвердила факт нанесения ущерба государству и незаконность действий коммерсантов. В домах и на рабочих местах подозреваемых были изъяты компьютеры и массив "черной" документации, подробно описывающей распределение украденных средств.

Теперь бывшему министру, его партнеру по бизнесу и бухгалтеру официально объявлено о подозрении. Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, отмывание нелегальных доходов и присвоение имущества в особо крупных размерах организованной группой. За совершенное фигурантам дела грозит суровое наказание – до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили схему хищения средств во время строительства защитных сооружений для Змиевской ТЭС. По данным следствия, из-за использования некачественных строительных материалов и внесения ложных данных в документацию государству нанесли ущерб на 8,1 миллиона гривен.

Подозрения получили начальник участка энергетического предприятия и директор подрядной компании. Правоохранители провели обыски и изъяли документы и другие доказательства. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, следствие продолжается.