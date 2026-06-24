Про це повідомили у Службі безпеки Україні.

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Що відомо про підозру ексміністру та його спільникам?

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували корупційну схему на Черкащині, пов'язану з розкраданням державних коштів, призначених для підтримки аграрного сектору регіону. Головним фігурантом розслідування виявився колишній міністр охорони навколишнього природного середовища часів президентства Віктора Януковича.

За даними слідства, ексчиновник наразі є співвласником великої регіональної аграрної фірми. Ця компанія подала заявку та успішно виграла державний грант у розмірі 5,6 мільйона гривень. Ці кошти цільово призначалися для запуску сучасних ліній із виготовлення комбікормів.

Проте реального оновлення заводу не відбулося. Власник компанії, залучивши спільників, розподілили суму між собою. Аби прикрити злочин, зловмисники надали профільним державним відомствам фіктивні звіти. У документах вони вказали неправдиву інформацію про нібито успішне придбання техніки та офіційне працевлаштування нових робітників.

Правоохоронці провели комплекс заходів для збору доказової бази. Спеціальна судово-економічна експертиза повністю підтвердила факт завдання збитків державі та незаконність дій комерсантів. У будинках та на робочих місцях підозрюваних було вилучено комп'ютери та масив "чорної" документації, яка детально описує розподіл вкрадених коштів.

Наразі колишньому міністру, його партнеру по бізнесу та бухгалтеру офіційно оголошено про підозру. Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, серед яких службове підроблення, відмивання нелегальних доходів та привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою. За скоєне фігурантам справи загрожує суворе покарання – до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання коштів під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС. За даними слідства, через використання неякісних будівельних матеріалів та внесення неправдивих даних до документації державі завдали збитків на 8,1 мільйона гривень.

Підозри отримали начальник дільниці енергетичного підприємства та директор підрядної компанії. Правоохоронці провели обшуки та вилучили документи й інші докази. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, слідство триває.