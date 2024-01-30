Хищение на 1,5 миллиарда в Минобороны: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву

29 января прошло судебное заседание. Во время него ВАКС не избрал меру пресечения Александру Лиеву, подозреваемому в хищении средств на закупках для Минобороны.

Как отметил корреспондент Суспильного, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокурора. Он не избрал бывшему руководителю Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву меру пресечения.

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В чем подозревают Лиева

Так что, Александра Лиева подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупку боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. В суде прокуроры просили о назначении ему содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 286 миллионов гривен.

Адвокаты Лиева, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс, возражали против участия старшего следователя. Они заявили, что он якобы не участник дела. Правда, судья Ярослав Шкодин соответствующий запрос отклонил. Он разрешил следователю участвовать в разбирательстве.

Также сторона защиты просила суд предоставить возможность согласовать позицию с Лиевым. Она ссылалась на нехватку времени на это. После этого подозреваемого пересадили в зал из камеры пребывания.

Что известно о деле