"Все хорошо, руки пожали": появились "пленки" топ-чиновников ПС и СБУ, которых поймали на взятке

Дело о хищении бюджетных средств при строительстве защитных конструкций для ВСУ получило продолжение. В сети опубликовали записи разговора командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области, которых поймали на взятке.

Соответствующее видео с разговором опубликовал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Какую схему использовали подозреваемые в масштабной схеме по хищению?

Руслан Кравченко отметил, что командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области уже сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины:

превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В деле речь идет о 1,4 миллиарда гривен, выделенных на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. По данным следствия, после проверок, которые установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники пытались "решить вопрос".

Было предложено и предоставлено 13,8 миллиона гривен – 1% от общей суммы договоров – за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение лояльных частных аудиторов для подготовки формальных положительных выводов относительно качества работ,

– сообщил генпрокурор.

По словам Кравченко, детали схемы уже установлены следствием, а особый цинизм заключается в том, что к ней были причастны должностные лица, которые по своим полномочиям должны были предотвращать подобные преступления.

"Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Хотя фамилий в заметке Кравченко указано не было, источники 24 Канала подтверждали, что речь идет о полковнике Андрее Украинце (командующем логистикой Командования Воздушных сил ВСУ) и полковнике Владимире Компаниченко (начальнике Управления СБУ в Житомирской области).

О чем говорили Украинец и Компаниченко перед задержанием?

Следствие также зафиксировало разговоры должностных лиц, в которых, по словам генпрокурора, звучит готовность формально закрыть выполнение работ независимо от реального результата.

В зафиксированных разговорах говорится о достаточности подписанных документов и нужного аудиторского заключения. Один из участников прямо ставит под сомнение важность фактического выполнения работ, другой уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса",

– привел детали Кравченко.

По данным следствия, главной задачей фигурантов было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Схема, как отмечается, заработала еще до начала строительства, ведь авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.

"Пленки" Украинца и Компаниченко перед задержанием / Видео из фейсбука Руслана Кравченко

Руслан Кравченко заверил, что расследование по делу продолжается, сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения задержанным топ-чиновникам.

Что известно о разоблачении топ-чиновников ПС и СБУ на хищении средств?