В Минобороны ответили на упреки CNN в отношении хищения западного оружия

Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украины вооружения и военной техники.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов во время брифинга в ответ на сообщения СМИ о возможных случаях. хищение западного оружия, информирует 24 Канал.

Смотрите также Помощь не уменьшается: Великобритания передала в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи засвидетельствовала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украины вооружения и военной техники,

– отметил Владимир Гаврилов.

Украина ведет учет предоставленного вооружения

По его словам, в Украине все учтено – артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника.

При этом Гаврилов напомнил, что в прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего вооружения и военной техники (ОВТ) через логистику.

Также с помощью партнеров введены программы Logfas и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а, в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть.

О каких возможных хищениях речь

Ранее CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона заявило, что в первые месяцы полномасштабной войны были случаи угона западного вооружения в Украине, однако оружие удавалось найти и изъять.