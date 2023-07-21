Про це повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов під час брифінгу у відповідь на повідомлення ЗМІ стосовно можливих випадків розкрадання західної зброї, інформує 24 Канал.

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Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки,

– зазначив Володимир Гаврилов.

Україна веде облік наданого озброєння

За його словами, в Україні все обліковано – артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка.

При цьому Гаврилов нагадав, що минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки (ОВТ) через логістику.

Також за допомогою партнерів уведено програми Logfas і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є.

Про які можливі розкрадання мова

Раніше CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону заявило, що у перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.