Хищение миллионов в "Укрспецэкспорте": комментарий Холодницкого
НАБУ и САП сообщили о подозрении пятерым действующим и нескольким бывшим сотрудникам "Укрспецэкспорта", которая входит в "Укроборонпром". По версии следствия, они нанесли государству 55 миллионов гривен убытков.
Назарий Холодницкий пояснил, что эти уголовные производства это другой эпизод, а не приведенный в расследовании журналистов программы "Наши деньги".
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"Производство никоим образом не является результатом расследования Bihus.info, не является привязанным к выходу этой программы. Расследование длилось более года, а потому, когда детективы и прокуроры были готовы объявить подозрение, они это сделали", – пояснил Холодницкий.
Что касается дела дела Гладковских, то его из военной прокуратуры в НАБУ передали еще в марте 2017 года. Что с ним сейчас антикоррупционный прокурор Назарий Холодницкий утверждает, что не знает. По эпизоду с ремонтом самолетов – открыли другое производство.
Что известно о фактах коррупции в оборонном секторе?4 марта команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала новую часть расследования коррупции в оборонном секторе Украины. Журналисты посчитали, сколько "Укроборонпром" переплатил за детали для ремонта казахских самолетов Нацгвардии.
По их данным, 300 тысяч долларов организаторы схемы положили себе в карман. Из них заместитель главы СНБО Олег Гладковский получил только с аванса 30 тысяч долларов, еще 10 тысяч долларов – действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин. Еще часть пошла на откаты. Остальное между собой поделили сын Гладковского и организаторы контрабанды из России.
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