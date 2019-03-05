Розкрадання мільйонів в "Укрспецекспорті": коментар Холодницького

НАБУ та САП повідомили про підозри п'ятьом чинним та кільком колишнім співробітникам "Укрспецекспорту", яка входить до "Укроборонпрому". За версією слідства вони нанесли державі 55 мільйонів гривень збитків.

Назарій Холодницький пояснив, що ці кримінальні провадження це інший епізод, а не наведений у розслідуванні журналістів програми "Наші гроші".

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"Провадження жодним чином не є результатом розслідування Bihus.info, не є прив'язаним до виходу цієї програми. Розслідування тривало понад рік, а тому, коли детективи та прокурори були готові оголосити підозру, вони це зробили", – пояснив Холодницький.

Щодо справи Гладковських, то її з військової прокуратури до НАБУ передали ще у березні 2017 року. Що з нею зараз антикорупційний прокурор Назарій Холодницький стверджує, що не знає. По епізоду з ремонтом літаків – відкрили інше провадження.

Що відомо про факти корупції в оборонному секторі?4 березня команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала нову частину розслідування корупції в оборонному секторі України. Журналісти порахували, скільки "Укроборонпром" переплатив за деталі для ремонту казахських літаків Нацгвардії.



За їх даними, 300 тисяч доларів організатори схеми поклали собі в кишеню. З них заступник голови РНБО Олег Гладковський отримав лише з авансу 30 тисяч доларів, ще 10 тисяч доларів – чинний голова "Укроборонпрому" Павло Букін. Ще частина пішла на відкати. Решту між собою поділили син Гладковського та організатори контрабанди з Росії.