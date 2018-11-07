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      Хищение в "Ощадбанке": Луценко внес представление на лишение неприкосновенности Березкина

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      Нардепа Березкина могут привлечь к ответственности
      Нардепа Березкина могут привлечь к ответственности / Фото из свободных сетей

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и задержание народного депутата от "Воля народа" Станислава Березкина.

      Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

      Кроме того, представление Луценко касается и предоставления разрешения на избрание в отношении Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

      Читайте также: Как разворовывали средства "Ощадбанка" и кто сотрудничал с депутатом Березкиным

      Сарган отметила, что представление инициировал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

      Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.

      А дочь нардепа Виктория Березкина убежала в Монако. Она также подозревается в причастности к хищению денег "Ощадбанка".

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада арест Криминальные новости Ощадбанк Березкин Станислав Семенович ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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