Хищение в "Ощадбанке": Луценко внес представление на лишение неприкосновенности Березкина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и задержание народного депутата от "Воля народа" Станислава Березкина.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Кроме того, представление Луценко касается и предоставления разрешения на избрание в отношении Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

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Сарган отметила, что представление инициировал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.



А дочь нардепа Виктория Березкина убежала в Монако. Она также подозревается в причастности к хищению денег "Ощадбанка".