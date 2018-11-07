Розкрадання в "Ощадбанку": Луценко вніс подання на позбавлення недоторканності нардепа Березкіна
Генпрокурор України Юрій Луценко скерував до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та затримання народного депутата від "Волі народу" Станіслава Березкіна.
Про це у Facebook повідомила речниця голови ГПУ Лариса Сарган.
Окрім того, подання Луценка стосується і надання дозволу на обрання щодо Березкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).
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Сарган зазначила, що подання ініціював керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна – Максима.
А донька нардепа Вікторія Березкіна втекла в Монако. Вона також підозрюється у причетності до розкрадання грошей "Ощадбанку".