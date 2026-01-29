Об этом говорится в материале ZAXID.NET.

Что изменилось в ходе следствия?

Дело переквалифицировали по части 5 статьи 191 УК – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемым теперь грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Организатором схемы считают бывшего руководителя управления капитального строительства Львовской ОГА Романа Дулю. 29 января Лычаковский районный суд оставил его под стражей с альтернативой 19 миллионов гривен залога.

Размер залога увеличили также и предпринимателю Виктору Батюку: ему назначили 1,9 миллиона гривен. По данным следствия, его интересы отстаивал Олег Кузик, который одновременно возглавляет скандальную компанию Строительная фирма "Жовква ЛТД".

Справка. О том, что Львовская ОВА начала строить фортификации на Сумщине, стало известно еще в марте 2024 года. Общая протяженность трех полос оборонительных сооружений должна превысить 2000 километров.

О каком деле идет речь?