Об этом говорится в материале ZAXID.NET.
Что изменилось в ходе следствия?
Дело переквалифицировали по части 5 статьи 191 УК – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемым теперь грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Организатором схемы считают бывшего руководителя управления капитального строительства Львовской ОГА Романа Дулю. 29 января Лычаковский районный суд оставил его под стражей с альтернативой 19 миллионов гривен залога.
Размер залога увеличили также и предпринимателю Виктору Батюку: ему назначили 1,9 миллиона гривен. По данным следствия, его интересы отстаивал Олег Кузик, который одновременно возглавляет скандальную компанию Строительная фирма "Жовква ЛТД".
Справка. О том, что Львовская ОВА начала строить фортификации на Сумщине, стало известно еще в марте 2024 года. Общая протяженность трех полос оборонительных сооружений должна превысить 2000 километров.
О каком деле идет речь?
8 октября 2025 ГБР обвинило нескольких должностных лиц Львовской ОВА в хищении денег из госбюджета, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений.
На следующий день во Львовской ОВА подтвердили, что подозрения были вручены двум действующим чиновникам и бывшему и.о. начальника управления капитального строительства Роману Дуле.
В целом управление капитального строительства Львовской ОВА заключило 18 договоров на строительство фортификационных сооружений в Сумской области с рядом частных компаний на общую сумму 708,8 миллиона гривен.