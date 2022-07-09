Уже и Чернобаевка их не спасает, – Хлань рассказал о попадании в склады боеприпасов оккупантов

ВСУ продолжают мастерски уничтожать склады с боеприпасами оккупантов. И больше всего взрывов раздается на оккупированной Херсонщине. Вероятно, это подготовка ВСУ к контрнаступлению.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он говорит, что это было меткое попадание и снова был взрыв на складах оккупантов.

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По его словам, это утро было приятным для всех. Херсонцы с радостью смотрели, как пылают склады россиян.

" Склады детонировали почти до обеда. Это очередное меткое попадание. Ведь накануне также горела Чернобаевка", – заметил Хлань.

Он ответил, что последняя неделя отмечается тем, что горят склады по всей оккупированной Херсонщине. И если раньше оккупанты располагали их ближе к линии фронта, то теперь их отдаляют.

Чернобаевка сейчас горит. Ранее оккупанты установили там системы ПВО, и наши ВСУ не могли добраться до их складов с боеприпасами. Но мы уничтожили ПВО в Чернобаевке и Новой Каховке. Поэтому уже даже Чернобаевка их не спасает, как и Херсон,

– заявил Хлань.

По его словам, на прошлой неделе горели склады в самом Херсоне, где оккупанты разместили не только боекомплекты, но и другое снаряжение. А 8 июля в районе Новой Каховки также детонировали склады оккупантов.

Это подготовка ВСУ к контрнаступлению

"Поэтому оккупанты уже не могут обезопасить свои склады боекомплектов не только в Чернобаевке, Херсоне, но даже и в Новой Каховке, где у них не было такой опасности", – считает советник.

По его мнению, россияне вынуждены размещать склады еще дальше, ближе к Крыму, срок поставки затягивается, а это дает преимущество нашим ВСУ.

Это происходит благодаря сотрудничеству ВСУ с партизанами на оккупированной Херсонщине, которые координируют и наводят на уничтожение складов в области,

– отметил Хлань.

Он подтвердил, что на сегодняшний день у оккупантов нет безопасного места на Херсонщине, где они могли бы располагать свои боекомплекты и ремонтировать бронетехнику.

"У нас последняя неделя – это тотальное уничтожение тылов, складов боекомплектов оккупанта. Это такая подготовительная работа наших Вооруженных Сил к контрнаступательным действиям ", – объяснил советник.

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