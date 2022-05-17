Об этом сообщает 24 каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также добавила, что кого-то вообще принудительно вывезли в Россию и с ними так же нет связи.

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В самом Купянске очень тяжело с мобильной связью, нужно выходить на определенные территории, но это очень опасно. Местные идут на большой риск, чтобы позвонить родным, говорит корреспондентка из Харькова.

Также следует добавить, что очень сильно выросли цены. Например, буханка хлеба в Купянске может стоить и 40 гривен,

– утверждает Анна Черненко.

По словам журналистки, кроме проблемы исчезновения людей и высоких цен, в городе большие проблемы с медикаментами. Сообщения о поиске лекарств можно встретить едва ли не в каждом местном паблике.

Партизаны в Харьковской области

Но, несмотря на все проблемы, корреспондентка отмечает, что в Купянске активизировалось украинское партизанское движение и неравнодушные расклеивают антироссийские листовки по городу. Понятно, что оккупанты пытаются "выловить" наших людей, поэтому сейчас активно их ищут.

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