Об этом сообщает 24 каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также добавила, что кого-то вообще принудительно вывезли в Россию и с ними так же нет связи.
Читайте также В Харьков уже вернулось около 600 тысяч человек: в метро до сих пор живут более 4 тысяч
В самом Купянске очень тяжело с мобильной связью, нужно выходить на определенные территории, но это очень опасно. Местные идут на большой риск, чтобы позвонить родным, говорит корреспондентка из Харькова.
Также следует добавить, что очень сильно выросли цены. Например, буханка хлеба в Купянске может стоить и 40 гривен,
– утверждает Анна Черненко.
По словам журналистки, кроме проблемы исчезновения людей и высоких цен, в городе большие проблемы с медикаментами. Сообщения о поиске лекарств можно встретить едва ли не в каждом местном паблике.
Партизаны в Харьковской области
Но, несмотря на все проблемы, корреспондентка отмечает, что в Купянске активизировалось украинское партизанское движение и неравнодушные расклеивают антироссийские листовки по городу. Понятно, что оккупанты пытаются "выловить" наших людей, поэтому сейчас активно их ищут.
Харьковское направление: последние важные новости
- Харьковская областная прокуратура обвиняет двух российских командиров в нарушении законов и обычаев войны. О подозрении им сообщили заочно. В то же время известно, что в украинский плен попали подопечные командиров.
- Украинские Вооруженные Силы почти полностью освободили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова, освобождая населенные пункты один за другим. Так, один из батальонов ТРО выбил российских военных за границу. Об этом они сообщили в своем обращении к Владимиру Зеленскому.
- Сам президент показал то, что после себя оставили оккупанты на Харьковщине. Речь идет о разрушенных домах, парках и даже детских аттракционах.
- В полиции же показали поселок Степанки, который недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем оккупанты разрушили все, что только могли: жилые дома, частные подворья, автомобили. Также захватчики убивали гражданских.
- Отметим, что российские военные взорвали три моста в Харьковской области. Это оккупанты сделали тогда, когда отступали. Основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление ВСУ.
- В ночь на 13 мая оккупанты выпустили ракету по Дергачевскому дому культуры. Там развернули штаб гуманитарной помощи, но российские военные его уничтожили.
Россия продолжает страшные массированные удары по территории Украины – смотрите видео