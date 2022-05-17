Про це повідомляє 24 каналу кореспондентка із Харкова, Анна Черненко. Вона також додала, що когось узагалі примусово вивезли в Росію і з ними так само немає зв'язку.
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У самому Куп'янську дуже важко із мобільним зв'язком, потрібно виходити на певні території, але це дуже небезпечно. Місцеві йдуть на великий ризик, аби подзвонити рідним, про це говорить кореспондентка з Харкова.
Також треба додати, що дуже сильно зросли ціни. Наприклад буханка хліба у Куп'янську може коштувати й 40 гривень,
– стверджує Анна Черненко.
За словами журналістки, окрім проблеми зникнення людей та високих цін – у місті великі проблеми із медикаментами. Повідомлення про пошук ліків також можна зустріти ледь не у кожному місцевому пабліку.
Партизани на Харківщині
Але, попри всі негаразди, кореспондентка зазначає, що у Куп'янську активізувався український партизанський рух і небайдужі розклеюють антиросійські листівку по місту. Зрозуміло, що окупанти намагаються "виловити" наших людей, тому зараз активно їх шукають.
Харківський напрямок: останні важливі новини
- Харківська обласна прокуратура звинувачує двох російських командирів у порушенні законів і звичаїв війни. Про підозру їм повідомили заочно. Водночас відомо, що до українського полону потрапили підопічні командирів.
- Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова, звільняючи населені пункти один за одним. Так, один із батальйонів ТрО вибив російських військових за кордон. Про це вони повідомили у своєму зверненні до Володимира Зеленського.
- Сам президент показав те, що після себе залишили окупанти на Харківщині. Мовиться про поруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. Також загарбники убивали цивільних.
- Зазначимо, що російські військові підірвали три мости у Харківській області. Це окупанти зробили тоді, коли відступали. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.
- У ніч проти 13 травня окупанти випустили ракету по Дергачівському будинку культури. Там розгорнули штаб гуманітарної допомоги, але російські військові його знищили.
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