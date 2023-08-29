Семена "хлопка" должны равномерно распространиться по территории Крыма, – ОК "Юг"
В последнее время в оккупированном Крыму регулярно сообщают о "хлопках". Украинские беспилотники активно атакуют и уничтожают вражеские войска на полуострове.
"Расцвет хлопка" в Крыму эфире телемарафона анонсировала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк – передает 24 Канал. Россияне пытаются скрыть удары, но им это не удается.
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Кремль набрал воды в рот
Россияне ничего не могут поделать с атаками на оккупированный полуостров, поэтому пытаются противостоять в информационном пространстве. Оккупанты отчаянно "рекламируют" свои средства противовоздушной обороны – однако настоящие последствия невозможно скрыть. Россияне уже постфактум узнают о "сгоревшем, прилетевшем и уничтоженном".
Наталья Гуменюк анонсировала новые неприятности для российских оккупантов на Крымском полуострове. Она убеждена, что новые удары регулярно будут раздаваться по всей территории Крыма.
У нас есть определенная выдержка для того, чтобы семена хлопка распространились более или менее равномерно по территории Крымского полуострова. И будет совершенно очевидно, где проросло и где цветет,
– заявила Гуменюк.
Оккупантам несладко в Крыму
- Украина в рамках международного права может уничтожать что-либо российское на территории оккупированного Крыма. В этом есть абсолютный консенсус украинских партнеров.
- Последний раз о взрывы в Крыму сообщали ночью 28 августа – российская ПВО работала в районе Евпатории. Российские оккупанты сообщили о якобы двух сбитых разведывательных дронах на севере и западе.
- Недавно Вооруженным силам удалось ликвидировать российскую установку С-400 "Триумф" с личным составом в Крыму. Данилов заявил, что для атаки использовали "наше изделие" – разработку украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.