"Хлопки" в Белгороде: губернатор сообщил, что погибли 3 человека, 11 домов повреждены

В ночь на 3 июля в российском городе Белгород раздавались взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков говорит, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 3 жителя города.

По его словам, также 4 пострадавших. 2 человека доставили в больницу – мужчину и ребенка 10 лет.

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Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрели на месте.

Вместе с мэром города Белгорода Антон Иванов обошел жилые дома и поговорил с жителями. Предварительная информация на эту минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичева, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов на улицах Маяковского, Попова, Павлова разрушены частично, из них 5 полностью,

– сказал губернатор области.

Информации от власти нет, воздушной тревоги не было

Заметим, что губернатор до сих пор не объяснил случившееся жителям Белгорода. Нет информации и от российских властей. Между тем, местные жители находятся в состоянии шока и стресса.

. Во время "хлопков" в Белгороде местные власти не включали воздушную тревогу.

Интересное совпадение, но стоит заметить, что, когда российские захватчики обстреливают Донецк и другие временно оккупированные регионы, они также не включают воздушную тревогу и не предупреждают местных жителей об опасности.

Местные жители слышали несколько "хлопков"

Напомним, что взрывы в Белгороде прогремели примерно в 3 ночи. Их было несколько. Сначала жители увидели как что-то взорвалось в небе, а затем на земле.

На видео видно, как горит частный дом по улице Чумачева.

Под утро город окутал дым.

Фото после "хлопков" в Белгороде:

Большие разрушения в частном секторе Попова. В настоящее время местные спасатели разбирают завалы.

Заметим, что последние "хлопки" в Белгороде россияне слышали еще 18 июня. Тогда местные жители видели вспышки в небе, но незадолго после этих звуков были прилеты по Харькову. Ведь именно из этого города Россия запускает ракеты по городу.

К слову, этой ночью было громко в Курской области. Но ранее местные власти предупредили местных жителей, что в ближайшие дни в городе могут раздаваться "хлопки" и чтобы никто не пугался, потому что это связано со "спецоперацией".

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