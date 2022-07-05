Россия обстреливает свою территорию и обвиняет Украину
Российские военные разбудили жителей Курской области, нанеся артиллерийские обстрелы по приграничным населенным пунктам Глушковского района. О взрывах сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Кстати Взрывы в Белгороде: в Кремле уже пригрозили Украине и почему-то вспомнили о переговорах
Он рассказал, что зафиксированы "прилеты" в селе Марково. Также снаряды снова взріваются в поселке Теткино. По состоянию на 8 утра, по информации Старовойта, обстрел продолжался.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз около 9 утра тоже сообщил о взрывах. Он цинично и абсолютно безосновательно обвинил в обстрелах Украину.
В Брянской области, как рассказал Богомаз, зафиксировано 18 "прилетов".
Следует отметить, что идентичную тактику российское военное руководство использует даже на оккупированных территориях Украины. Российские военные обстреливают Донецк с территории оккупированного города и уже не скрывают этого.
"Хлопок" произошел в Белгороде
- В российских городах Белгород и Курск ночью 3 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что погибли 3 человека, еще 4 – пострадали.
- Кремль безосновательно и ожидаемо обвинил Украину. Однако журналист Денис Казанский рассказал, что в зданиях, пострадавших в результате ночного обстрела, застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1".
- На вооружении у Украины нет такой техники. Россия использует этот ЗРПК в Украине, что свидетельствует о том, что Москва могла осуществить провокацию на собственной территории.
- Из-за обстрелов среди россиян началась паника. В частности, жители Белгорода обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову, однако тот ничего конкретного не ответил.