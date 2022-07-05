Росія обстрілює свою територію і звинувачує Україну

Російські військові розбудили жителів Курської області, завдавши артилерійського обстрілу по прикордонних населених пунктах Глушківського району. Про вибухи повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Він розповів, що зафіксовано "прильоти" у селі Маркове. Також снаряди знову рвуться у селищі Тьоткіне. Станом на 8 ранку, за інформацією Старовойта, обстріл тривав.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз близько 9 ранку теж повідомив про вибухи. Він цинічно та абсолютно безпідставно звинуватив в обстрілах Україну.

У Брянській області, як розповів Богомаз, зафіксовано 18 "прильотів".

Зверніть увагу. Росія обстрілює власні території, щоб посіяти паніку серед власного населення та ще більшу ненависть до України. Російський режим через видуману "загрозу" з боку України може готувати привід для загальної мобілізації. Росія використовує обстріли по власній території для внутрішньої пропаганди, щоб маргіналізувати українців.

Слід зазначити, що ідентичну тактику російське військове керівництво використовує навіть на окупованих територіях України. Російські військові обстрілюють Донецьк з території окупованого міста та вже не приховують це.

"Бавовна" сталася у Бєлгороді

У російських містах Бєлгород і Курськ вночі 3 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що загинули 3 людини, ще 4 – постраждали.

Кремль безпідставно й очікувано звинуватив Україну. Однак журналіст Денис Казанський розповів, що в будівлях, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1".

На озброєнні в України немає такої техніки. Натомість Росія використовує цей ЗРПК в Україні, що свідчить про те, що Москва могла здійснити провокацію на власній території.

Через обстріли серед росіян почалася паніка. Зокрема, мешканці Бєлгорода звернулись до губернатора області В'ячеслава Гладкова, однак той нічого конкретного не відповів.

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