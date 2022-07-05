Росія обстрілює свою територію і звинувачує Україну
Російські військові розбудили жителів Курської області, завдавши артилерійського обстрілу по прикордонних населених пунктах Глушківського району. Про вибухи повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
До речі Вибухи в Бєлгороді: у Кремлі вже пригрозили Україні та чомусь згадали про переговори
Він розповів, що зафіксовано "прильоти" у селі Маркове. Також снаряди знову рвуться у селищі Тьоткіне. Станом на 8 ранку, за інформацією Старовойта, обстріл тривав.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз близько 9 ранку теж повідомив про вибухи. Він цинічно та абсолютно безпідставно звинуватив в обстрілах Україну.
У Брянській області, як розповів Богомаз, зафіксовано 18 "прильотів".
Слід зазначити, що ідентичну тактику російське військове керівництво використовує навіть на окупованих територіях України. Російські військові обстрілюють Донецьк з території окупованого міста та вже не приховують це.
"Бавовна" сталася у Бєлгороді
- У російських містах Бєлгород і Курськ вночі 3 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що загинули 3 людини, ще 4 – постраждали.
- Кремль безпідставно й очікувано звинуватив Україну. Однак журналіст Денис Казанський розповів, що в будівлях, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1".
- На озброєнні в України немає такої техніки. Натомість Росія використовує цей ЗРПК в Україні, що свідчить про те, що Москва могла здійснити провокацію на власній території.
- Через обстріли серед росіян почалася паніка. Зокрема, мешканці Бєлгорода звернулись до губернатора області В'ячеслава Гладкова, однак той нічого конкретного не відповів.