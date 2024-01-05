Путина это не волнует: как Кремль относится к событиям в Белгороде

В Белгородской области очень неспокойно. Все чаще там раздается сигнал воздушной тревоги и слышатся звуки взрывов.

Впрочем, кремлевского руководителя и военное руководство страны-оккупантки это никак не обходит. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.

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Важна ли Белгородская область для Путина

Владимира Путина никак не обходят события в Белгородской области, которая пока входит в состав России. По словам Жирнова, эта зона ответственности переведена на тамошнее руководство, в частности губернатора, пограничников, министерство внутренних дел и другие службы.

"Путина вообще это не интересует – хоть всю область разбомбить. Ему все равно, ведь каждый день он посылает на убой по тысяче человек. Что изменилось у Путина? Он ходит с шампанским, "звезды" какие-то раздает, рассказывает анекдоты, то есть на самом деле для них ничего не изменится", – сказал он.

Не интересует эта территория и русского военачальника Валерия Герасимова. Единственное, что может обратить его внимание на эту территорию – нарушение логистики.

Через Белгородскую область идет достаточно большая поставка северной части фронта. То есть это Луганская область, Северодонецк,

– отметил Жирнов.

Другое дело – среднесрочная перспектива и касается она так называемых выборов, которые должны пройти в России уже весной. Возможно, тогда молчание Путина вспомнят.

"Они не очень беспокоятся об этом. Если только не зайдет Легион или РДК и не возьмут Белгород, как Пригожин в свое время взял Ростов, установят свою власть и пойдут войной на Путина, тогда только они начнут интересоваться, что там происходит", – пояснил экссотрудник КГБ.

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