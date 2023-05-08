Почти 30 "хлопков" с начала года: разведка рассказала, почему так активно вспыхивает в Крыму

Сезон "хлопка" во временно оккупированном Крыму именно в разгаре. По подсчетам мониторинговых групп, с начала 2023 года "расцветал" он на полуострове уже почти 30 раз.

Что именно так активно взрывается в Крыму, рассказал представитель ГУР Минобороны. Андрей Юсов отметил, что там работают разные факторы.

Читайте также Оккупированном Крыму не спится: на полуострове раздались взрывы

"Любые цели и действия законны"

Преимущественно речь идет об инцидентах или проблемах с соблюдением правил противопожарной безопасности на объектах прежде всего военных, а также на тех объектах, которые обеспечивают деятельность оккупационной армии и флота,

– отметил представитель ГУР.

В качестве примера Юсов привел нефтебазу, которая недавно очень хорошо пылала. Также он подчеркнул, что временно оккупированный Крым – это территория Украины.

"Любые действия украинских Сил безопасности и обороны, правоохранительных органов, спецслужб на украинской территории абсолютно законны. И цели (в виде – 24 Канал) оккупантов, военные объекты и объекты, обслуживающие военную инфраструктуру, также законны", – подчеркнул представитель ГУР.

Смотрите также Дроны выходят на новый уровень и проводят настоящую революцию, – Игнат о "хлопке" в Крыму

"Тревожная" ночь в оккупированном Крыму: главное о хлопках 7 мая