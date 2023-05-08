Почти 30 "хлопков" с начала года: разведка рассказала, почему так активно вспыхивает в Крыму
Источник:РБК-Украина
Сезон "хлопка" во временно оккупированном Крыму именно в разгаре. По подсчетам мониторинговых групп, с начала 2023 года "расцветал" он на полуострове уже почти 30 раз.
Что именно так активно взрывается в Крыму, рассказал представитель ГУР Минобороны. Андрей Юсов отметил, что там работают разные факторы.
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"Любые цели и действия законны"
Преимущественно речь идет об инцидентах или проблемах с соблюдением правил противопожарной безопасности на объектах прежде всего военных, а также на тех объектах, которые обеспечивают деятельность оккупационной армии и флота,
– отметил представитель ГУР.
В качестве примера Юсов привел нефтебазу, которая недавно очень хорошо пылала. Также он подчеркнул, что временно оккупированный Крым – это территория Украины.
"Любые действия украинских Сил безопасности и обороны, правоохранительных органов, спецслужб на украинской территории абсолютно законны. И цели (в виде – 24 Канал) оккупантов, военные объекты и объекты, обслуживающие военную инфраструктуру, также законны", – подчеркнул представитель ГУР.
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"Тревожная" ночь в оккупированном Крыму: главное о хлопках 7 мая
- Очередные взрывы на полуострове прогремели около 3 часов ночи воскресенья. Сначала их слышали в Севастополе.
- Позже в сети писали о мысе Фиолент. Возле него взрывы были настолько мощны, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Кроме того, возле кладбища вспыхнул пожар.
- Также шумная ночь была в Евпатории, а около 4 утра эстафету уже приняли Саки. Заметим, что телеграмм-каналы писали о звуках взрывов и в других населенных пунктах Крыма.
- В ОК "Юг" подчеркнули, что на временно оккупированном полуострове продолжается далеко не курортный сезон. Однако для местных жителей все спокойно. Для всех тех, кто "поехал", направление совпадает с направлением русского военного корабля.
- Так называемые оккупационные власти Севастополя вновь закричали о якобы "атаке беспилотников". Более того, заявили, что их будто бы было более 10. Но уже традиционно добавили, что якобы без потерь и повреждений.