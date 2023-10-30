ВСУ уничтожают все больше враждеских объектов в Крыму: обзор "хлопков" от Свитана

За минувшие сутки и на территории России, и на территории оккупированного ею Крыма не раз приходил "хлопок". Благодаря ей удалось попасть по интересным объектам.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что Украина нашла правильную тактику воздушных ударов по враждебным объектам. Тем временем стало известно, как "весело" в Крыму реагируют на взрывы.

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Удары по Крыму

Свитан отметил, что на северо-западе Крыма россияне разместили наибольшее количество ПВО. И вот один из полков, прикрывающий оккупированный полуостров, постоянно подвергается атакам с воздуха. Для того чтобы атаки оставались эффективными их и в дальнейшем нужно делать волнами.

Когда БПЛА идут роем, то часть из них проходит и может уничтожать и пусковые установки ПВО и РЛС. На самом деле, у Украины есть возможности уничтожить системы прикрытия Крыма с воздуха. Выполнять эти боевые задачи очень необходимо.

Удар по НПЗ в Краснодаре

Летчик-инструктор рассказал, что НПЗ в Краснодаре, атакованном дронами, произвел за прошлый год 1,5 миллиона тонн авиационного керосина. Это очень много. На этом топливе летают самолеты-истребители, бомбардировщики, штурмовики.

В России таких заводов немного, потому Украина может посадить всю российскую авиацию, уничтожив такие объекты. Самолеты ни на бензине, ни на дизеле не взлетят. В свое время украинская авиация страдала именно из-за нехватки авиационного керосина.

Обзор "хлопков" от Свитана: смотрите видео

"Хлопок" в Ростове

Полковник запаса ВСУ отметил, что Ростов, Краснодар, Белгород – это те города, куда БПЛА могут достать. Наши спецслужбы нашли тактику, как дроны могут проходить и уничтожать враждебные цели, в том числе и на территории России.

Когда такие объекты двигаются в сторону Ростова, в общем, сторону юга России, то оккупанты по протоколу безопасности перекрывают Крымский мост. Поэтому мы и видим регулярные сообщения о том, что движение на нем остановлено, хотя в тот момент и не он является целью.

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