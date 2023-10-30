Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що Україна знайшла правильну тактику повітряних ударів по ворожих об'єктах. Тим часом стало відомо, як "весело" в Криму реагують на вибухи.

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Удари по Криму

Світан зазначив, що на північному-заході Криму росіяни розмістили найбільшу кількість ППО. Й ось один з полків, що прикриває окупований півострів, постійно піддається атакам з повітря. Для того, щоб атаки залишались ефективними їх і надалі треба робити хвилями.

Коли БпЛА йдуть роєм, то частина з них проходить і може знищувати й пускові установки ППО, й РЛС. Насправді в України є можливості знищити системи прикриття Криму з повітря. Виконувати ці бойові завдання надзвичайно необхідно.

Удар по НПЗ у Краснодарі

Льотчик-інструктор розповів, що НПЗ у Краснодарі, який був атакований дронами, виробив за минулий рік 1,5 мільйони тонн авіаційного гасу. Це дуже багато. На цьому паливі літають літаки-винищувачі, бомбардувальники, штурмовики.

У Росії таких заводів небагато, тому Україна може посадити всю російську авіацію, знищивши такі об'єкти. Літаки ані на бензинові, ані на дизелі не злетять. Свого часу українська авіація страждала саме через нестачу авіаційного гасу.

Огляд "бавовн" від Світана: дивіться відео

"Бавовна" в Ростові

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що Ростов, Краснодар, Бєлгород – це ті міста, куди БпЛА потужно можуть дістати. Наші спецслужби знайшли тактику, як дрони можуть проходити й знищувати ворожі цілі, зокрема, й на території Росії.

Коли такі об'єкти рухаються в бік Ростова, загалом, бік півдня Росії, то окупанти за протоколом безпеки перекривають Кримський міст. Тому ми й бачимо регулярні повідомлення про те, що рух на ньому зупинено, хоч у той момент і не він є ціллю.

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