Среди них было 20 фсбшников, – Гайдай раскрыл детали уничтожения вражеского штаба в Лисичанске
У оккупантов на временно оккупированной части Луганщины регулярно появляются какие-то проблемы и случаются всяческие неприятности. Так, 16 августа пострадал очередной вражеский штаб в Лисичанске.
оккупанты снова были неосторожными
Об этом 24 канал рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что взрыв произошел в бывшем здании СБУ, где россияне снова "неосторожно вели себя".
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Официальной информации по потерям врага пока нет, но предварительно можно сказать, что там погибло около 100 человек из руководства 2-го армейского корпуса россии. В частности, среди них было ориентировочно 20 фсбшников.
Здание, в котором захватчики организовали штаб, полностью разрушено. В сети опубликовали видео того, что от него осталось.
Руины вражеского штаба в Лисичанске: смотрите видео
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
Предыдущий "хлопок" в Луганской области
- Новости о "пренебрежении техникой безопасности" и "неосторожном курении" оккупантов на Луганщине появляются все чаще.
- Так, вечером 16 августа сообщили о взрывах на территории Первомайска. Вероятно, там пострадали вражеские склады.
- Накануне "хлопок" зафиксировали в поселке Родаково, что в Алчевском районе. Взрывы раздавались из склада оккупантов.
- Кроме того, 14 августа было очень "громко" в Попасной, а именно на базе ЧВК "Вагнер". После них Сергей Гайдай заявил, что если окажется, что более 100 вагнеровцев руководящего состава погибли, это не будет новостью.