Среди них было 20 фсбшников, – Гайдай раскрыл детали уничтожения вражеского штаба в Лисичанске

У оккупантов на временно оккупированной части Луганщины регулярно появляются какие-то проблемы и случаются всяческие неприятности. Так, 16 августа пострадал очередной вражеский штаб в Лисичанске.

оккупанты снова были неосторожными

Об этом 24 канал рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что взрыв произошел в бывшем здании СБУ, где россияне снова "неосторожно вели себя".

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Официальной информации по потерям врага пока нет, но предварительно можно сказать, что там погибло около 100 человек из руководства 2-го армейского корпуса россии. В частности, среди них было ориентировочно 20 фсбшников.

Здание, в котором захватчики организовали штаб, полностью разрушено. В сети опубликовали видео того, что от него осталось.

Руины вражеского штаба в Лисичанске: смотрите видео

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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