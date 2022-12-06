"Хлопок" на еще одном аэродроме в России: оккупанты заявляют о возгорании нефтенакопителя

Начинаем утро с хороших новостей. Свежий "хлопок" подвезли к еще одному российскому аэродрому, но уже в Курске. Местные власти жалуются на очередную атаку дрона. Тем временем над городом в небо вздымается густой дым.

Уже вторые сутки россияне наблюдают беспомощность своих сил ПВО. Если накануне взрывы прогремели на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", то в этот раз – в Курске. Известно, что там загорелся нефтенакопитель.

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Огонь виднеется за несколько километров

В сеть уже выложили немало видео. На них можно увидеть масштабный пожар на аэродроме в Курске. Как отмечают местные власти, вспыхнул на объекте нефтенакопитель. Пламя настолько сильно, что его видно со всех концов города.

Огонь настолько сильный, что его видно с разных концов города: смотрите видео

На это уже отреагировал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, этот аэродром тоже якобы атаковали с помощью беспилотника. Он также отчитался, что потерпевших нет. По словам главы области, на месте работают спецслужбы. Они занимаются ликвидацией огня.

Над городом взвился густой черный дым: смотрите видео

Заметим, что аэродром не принимает гражданские рейсы. Как напомнили в местных телеграм-каналах, с самого начала так называемой "специальной военной операции" он выполняет роль военного аэропорта.

Где расположен аэродром

"Хлопок" подвезли к аэродрому "Курск-Восточный". Он расположен в 7 километрах от самого города. Известно, что он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также более легкие воздушные суда. Кроме того, он может быть посадочной площадкой для вертолетов всех типов.

Расположение аэродрома в Курске: смотрите на карте

Заметим, что сам аэродром расположен не столь далеко, как тот самый "Энгельс" или "Дягилево". От границы Украины его отделяет каких-то 170 километров.