"Хлопок" продолжает тур: в Скадовске слышали мощные взрывы

"Хлопок" продолжает напоминать оккупантам, что у них нет никаких шансов на временно захваченных территориях Украины. В частности, днем 17 октября мощные взрывы прогремели в Скадовске.

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается густой дым. Местные делят фотографиями в чатах, информирует 24 Канал.

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Оккупанты должны все понять, что у них нет будущего в Украине. Воины ВСУ освободят все территории. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех людей.

"Хлопок в Украине" – последние новости

Во временно оккупированном Луганске 15 октября раздался мощный взрыв. Пользователи сети заметили, что взрыв прогремел в том районе, где расположен полигон захватчиков. В сети опубликовали фотографии, на которых видно, как в небо взвивается густой черный дым. Оккупационная так называемая "власть" не комментировала взрыв. В то же время фотографии с его последствиями начали оперативно блюрить.

Также Севастополь 14 октября услышал сирену воздушной тревоги. Местные жители заметили, что раздались взрывы. В частности, поступали данные и о так называемой работе "ПВО". Их распространяли информационные "помойки". Оккупанты – молчали. Лишь в некоторых группах были панические сообщения.