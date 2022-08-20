"Хлопок" распространяется: взрывы уже слышали в Бахчисарае, засуетились и в Симферополе

На территории оккупированного Крыма происходит массовая поставка "хлопка". О взрывах сообщают в Бахчисарае. Неспокойно также в Симферополе.

российским захватчикам не дает покоя "хлопок", передает 24 канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Так, в селе Молочное Сакского района Бахчисарая слышали взрывы. И это очень испугало жителей.

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Жителей города просят оставаться дома

Как рассказывают местные издания, взрывы раздаются в небе. Причем их слышно со всех сторон. Самих же жителей просят, если есть такая возможность, оставаться дома.

Жители сняли следы дыма в небе над Бахчисараем: смотрите видео

По предварительной информации, говорится о сбитом беспилотнике. И, подозреваем, что эта версия и будет окончательной. Ведь оккупанты переключились с окурков на БПЛА.

Вскоре поступила информация о сразу трех взрывах в Бахчисарае. В небо над аэродромом поднялся огромный клуб дыма.

Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, внимание также следует приковать к Симферополю. Там, по его словам, оккупанты начали нервно суетиться.