"Хлопок" разгулялся: прилетело по Чонгарскому мосту и еще – ряду между Херсонщиной и Крымом

Утром 22 июня сообщили о попадании по Чонгарскому мосту. Автомобили не пропускают. Оккупанты ноют в своих пабликах.

Кроме того, телеграмм-каналы сообщают, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, сообщает 24 Канал. Оккупанты жалуются и вспоминают Storm Shadow. В то же время, возможно, мосты просто устали видеть отвратительные лица захватчиков и решили прилечь и немного отдохнуть.

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Особенно ноют Владимир Сальдо и Сергей Аксенов. Они прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины.



Мост – устал / Фото из сети