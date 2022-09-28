"Хлопок" снова посетил Крым: взрывы слышны возле Ялты и Алупки

Во временно оккупированном Крыму снова раздался "хлопок". Взрывы местные жители услышали возле Ялты и Алупки.

Соответствующую информацию сообщило издание "Крым.Реалии", ссылаясь на местные телеграм-каналы. Звуки взрывов местные жители услышали ориентировочно в 21.00 28 сентября.

Читайте также В Крыму российские войска после серии взрывов провели передислокацию

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Взрывы вечером 28 сентября услышали в:

поселке Санаторное, что со стороны Ялты;

а также в районе Алупки.

По данным СМИ, в Алупке слышали около десяти взрывов. Однако пока оккупанты еще не жаловались и не сообщали деталей относительно "хлопка".

Стоит вспомнить, что российские оккупанты передислоцировали часть персонала черноморского флота в Новороссийск. Это произошло после серии взрывов в Крыму.

По данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, отдельные боевые корабли, суда поставок россиян также могут переместить из Севастополя в Новороссийск, чтобы избежать ударов.

Смотрите также – как в Крыму реагируют на взрывы: видео