Мощный "хлопок" уничтожил авиацию в Крыму: военный обзор от Свитана

В ночь с 16 на 17 марта в Крыму произошли мощные взрывы на аэродроме возле Джанкоя. Там была авиабаза россиян с большим количеством вертолетов и не только.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что в целом атака по российским военным объектам была мощная и комплексная. Хронология "горячего сезона хлопка" собрана в материале.

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Взрывы в Джанкое

Свитан отметил, когда Украина получила первые ракеты ATACMS мощный "хлопок" посетил аэродромы Луганска, Мелитополя и Бердянска. Там базировались вертолеты, и часть из них россияне потом перебросили в Джанкой.

Возле аэродрома в Джанкое есть железная дорога, поэтому россияне используют его и как базу для перезагрузки различной военной амуниции, в частности, ракеты. Кстати, "Цирконы" могли быть на этом аэродроме. Масштабный удар, ПВО не сработала, даже предупреждения о ракетной атаке не было,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Уничтожение мощного радиолокатора

По словам военного эксперта, предшествовать этой атаке могло уничтожение радиолокаторов в Крыму и не только. В частности, той же ночью Силам обороны Украины удалось уничтожить радиолокационную станцию "Небо-У", которая держала под контролем участок радиусом 600 – 700 километров.

"Это зависит от радиогоризонта, высот. На высотах до 5 километров, она видит дальше. Именно такие станции определяют самолеты в воздухе, ракеты, идущие по российским военным объектам. Это уже вторая станция, которую отминусовала СБУ, до этого была в районе Бердянска", – отметил летчик-инструктор.

Пожар на Московском ракетном заводе

Также он рассказал о пожаре на одном из московских военных заводов. В частности, предприятие в столице России называли главным поставщиком ракет С-300 и С-400. Эти ракеты россияне используют не только для ПВО, но и для обстрелов, в частности, Харькова.

Это один из вариантов защиты Харькова. Уничтожение ракет в местах производства. Это оптимальный вариант, потому что тогда они просто не дойдут до пусковых установок. Скорее всего, это работа ГУР, потому что это их парафия – работать по российским военным объектам доступными механизмами,

– подчеркнул Свитан.

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