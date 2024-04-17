Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що загалом атака по російських військових об'єктах була потужна та комплексна. Хронологія "гарячого сезону бавовну" зібрана в матеріалі.

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Вибухи в Джанкої

Світан зазначив, коли Україна отримала перші ракети ATACMS потужна "бавовна" завітала на аеродроми Луганська, Мелітополя та Бердянська. Там базувались гелікоптери, і частину з них росіяни потому перекинули в Джанкой.

Біля аеродрому в Джанкої є залізниця, тому росіяни використовують його і як базу для перезавантаження різної військової амуніції, зокрема, ракети. До речі, "Циркони" могли бути на цьому аеродромі. Масштабний удар, ППО не спрацювала, навіть попередження про ракетну атаку не було,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Знищення потужного радіолокатора

За словами військового експерта, передувати цій атаці могло знищення радіолокаторів у Криму й не лише. Зокрема, тієї ж ночі Силам оборони України вдалось знищити радіолокаційну станцію "Небо-У", яка тримала під контролем ділянку радіусом 600 – 700 кілометрів.

"Це залежить від радіогоризонту, висот. На висотах до 5 кілометрів, вона бачить далі. Саме такі станції визначають літаки в повітрі, ракети, що йдуть по російських військових об'єктах. Це вже друга станція, яку відмінусувала СБУ, до цього була в районі Бердянська", – наголосив льотчик-інструктор.

Пожежа на Московському ракетному заводі

Також він розказав про пожежу на одному з московських військових заводів. Зокрема, підприємство в столиці Росії називали головним постачальником ракет С-300 і С-400. Ці ракети росіяни використовують не лише для ППО, а й для обстрілів, зокрема, Харкова.

Це один із варіантів захисту Харкова. Знищення ракет у місцях виробництва. Це оптимальний варіант, бо тоді вони просто не дійдуть до пускових установок. Швидше за все, це робота ГУР, бо це їхня парафія – працювати по російських військових об'єктах доступними механізмами,

– підкреслив Світан.

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