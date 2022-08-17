"Хлопок" в Крыму сорвал планы россиян: детали от военного эксперта

Относительно взрывов в Джанкое нет оснований утверждать, что к этому причастны украинские ракеты. Ракеты "Гарпун", как и "Нептун", следует исключить сразу, потому что у них одинаковый принцип наведения.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он также отметил, что бойцы Движения сопротивления под такой же защитой, как и работники спецслужб. Если иностранные издания вполне могут позволить себе писать о том, что к взрывам в Крыму причастны именно наши бойцы ССО, то Минобороны Украины – не может.

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По словам специалиста, относительно Новофедоровки были сообщения о задымлении, но нет ни одного фото для анализа. Поэтому стоит подождать, ведь "хлопок" с белорусского аэродрома появился в свободном доступе где-то через 3 дня.

Второе самое влиятельное событие войны

Как объясняет Иван Киричевский, сегодня наша разведка отметила, что вглубь россии из Крыма переместили три истребителя Миг-31. А эти самолеты могли, по словам эксперта, быть на полуострове только с одной целью – взлететь с крымских аэродромов и запустить эти подлые ракеты типа "кинджал".

9-А-7660 "кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Роль самолета-носителя выполняет истребитель МиГ-31, а ракета после сброса в заданной точке летит дальше с гиперзвуковой скоростью (). Такая ракета маневрирует на всех участках траектории полета, что позволяет ей преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Скорее всего, весь такой "хлопок", постигший россиян в Крыму, оказался настолько масштабным, что очевидно сорвал планы россиян на атаки гиперзвуковыми ракетами "кинджал" с полуострова", – говорит Иван Киричевский.

Полный стрим с Иваном Киричевским: смотрите видео

По его словам, к сожалению, такие ракеты летят очень быстро и у нас нечем их сбить, более того – таких комплексов еще не существует.

Но наши "метатели окурков" оказались быстрее этой российской чудо-ракеты. Это повод для радости, действительно и следует отметить, что эти взрывы в Крыму важнее потопления крейсера "Москва",

– убежден Киричевский.

Паника российских оккупантов в Крыму

В ГУР установили, что оккупанты начали срочное перемещение своих самолетов и вертолетов в глубь полуострова. Часть переводят вообще на аэродромы в россию. Также кремлевские СМИ сообщили, что назначен новый командующий черноморским флотом россии.