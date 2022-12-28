"Бабовны" много не бывает: что чаще всего горело в России после полномасштабного вторжения
Источник:"Верстка"
С самого начала полномасштабного вторжения в России чуть ли не каждый день происходят чрезвычайные инциденты. Похоже, государство-агрессорку догоняет карма.
Журналисты подсчитали, что с 24 февраля в России произошли пожары на 72 военных объектах. В оккупированном Крыму были взрывы и пожары на территории 72 военкоматов, военных баз, складов и других военных объектов.
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Поджоги военкоматов
Чаще всего поджигали военкоматы и призывные пункты. Зафиксировали 44 таких случая. Впервые это произошло еще в феврале, через 4 дня после начала полномасштабной войны. Тоже 21-летний житель Луховиц под Москвой разбил 2 окна местного военкомата и бросил внутрь бутылки с "коктейлем Молотова".
Россияне поджигали военкоматы ежемесячно, но больше всего – в мае и сентябре – октябре, после объявления "долевой мобилизации".
Пожары в России с начала вторжения / Инфографика "Верстки"
Пожары на других военных объектах
Военные части, склады боеприпасов, аэродромы горели не менее 28 раз. Чаще всего – в августе. К примеру, возгорание возникло на объектах в Подмосковье, Белгородской области и Крыму. На территории полуострова было сразу несколько инцидентов на аэродромах, складе боеприпасов и воинской части.
Кроме того, ярко горело и в октябре. В частности, на территории Арсенала ВМФ в Ярославской области и на складе боеприпасов под Белгородом.
"Хлопок" и пожары в России: последние новости
- Ночью против 26 декабря на российской военной авиабазе в городе Энгельс раздались взрывы. Пропагандисты начали рассказывать, что над аэродромом сбили беспилотник. Там загорелся пожар, в результате которого могли быть повреждены 5 российских самолетов.
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