Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что приграничные области России знают, что такое воздушная тревога, но панику хотели навести и другие регионы.

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Ступак считает, что объявление воздушной тревоги на российском радио – это скорее эмоциональная акция, чтобы испугать россиян.

У россиян возникают вопросы

Напомним, что в Москве россияне расставили средства противовоздушной обороны, недавно появилась информация о падении самолета минибороны России, теперь там услышали звуки воздушной тревоги.

Ступак считает, что такие вещи нарушают базовые нормы негласного соглашения между российским народом и Владимиром Путиным. Мол, "я здесь у власти, вам даю что-нибудь поесть, раз в год можете в Турцию взлетать, но не спрашивайте, что я делаю и не организовывайте бунты".

Сейчас нарушается равновесие, ведь долгое время россияне считали, что их оружие и ПВО сильнейшие, заметил говорящий. Сейчас по реакциям в пабликах видно, что россияне удивлены происходящим. У них возникают вопросы после "хлопка" на "Энгельсе", который расположен в 600 километрах от украинской границы: "А что произошло, где наша ПВО?".

Ступак о реакции россиян на "хлопок": смотреть видео

"Действует деморализационно"

До сих пор Крым считался максимально защищенным Россией, однако сейчас каждый день становится известно о прилетах или сбитиях.

Это начинает работать на россиян деморализационно. Это не достигло той планки, чтобы они оказались в панике, но определенная турбулентность и повод для того, чтобы пообщаться на кухне за стаканом водки "что происходит, мне это не нравится". Этот процесс потихоньку начинается,

– добавил Ступак.

"Хлопок" в России: что известно