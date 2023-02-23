Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що прикордонні області Росії знають, що таке повітряна тривога, але паніку хотіли навести й на інші регіони.

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Ступак вважає, що оголошення повітряної тривоги на російському радіо – це радше емоційна акція, щоб налякати росіян.

У росіян виникають питання

Нагадаємо, що в Москві росіяни розставили засоби протиповітряної оборони, нещодавно з'явилася інформація про падіння літака мініоборони Росії, тепер там почули звуки повітряної тривоги.

Ступак вважає, що такі речі порушують базові норми негласної угоди між російським народом та Владіміром Путіним. Мовляв, "я тут біля влади, вам даю щось поїсти, раз на рік можете в Туреччину злітати, але не питайте, що я роблю і не чиніть заколоти".

Натомість зараз порушується рівновага, адже довгий час росіяни вважали, що їхня зброя та ППО найсильніші, зауважив мовець. Зараз по реакціях в пабліках видно, що росіяни здивовані тим, що відбувається. В них виникають питання після "бавовни" на "Енгельсі", який розташований за 600 кілометрів від українського кордону: "А що сталося, де наша ППО?".

Ступак про реакцію росіян на "бавовну": дивитись відео

"Діє деморалізаційно"

Досі Крим вважався максимально захищеним Росією, однак зараз що не день стає відомо про прильоти чи збиття.

Це починає працювати на росіян деморалізаційно. Це не досягло тієї планки, щоб вони опинилися в паніці, але певна турбулентність і привід для того, щоб поспілкуватися на кухні за стаканом водки "што праісходіт, мнє єто не нравітся". Цей процес потихеньку починається,

– додав Ступак.

"Бавовна" в Росії: що відомо