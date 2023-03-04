Это маршруты движения бронепоезда Путина, – экссотрудник КГБ о "хлопке" в России

В последние дни в российских городах неспокойно из-за неизвестных летательных объектов в небе. Подобные инциденты могут представлять прямую угрозу российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил, почему именно в конкретные города прилетел "хлопок".

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Жирнов подчеркнул, что о гражданской войне в России все еще не говорится, однако в последнее время там наблюдают очень интересное движение.

Угроза Путину

В Россию все чаще прилетают неизвестные беспилотники, квалифицирующие как НЛО, то есть летательные объекты, которые не могут классифицировать.

По словам Жирнова, недавно взрывы произошли в ключевых городах России, к востоку от Украины, на южных рубежах России: Краснодарский и Ставропольский край, Ейск, Адыгея, Туапсе.

Может показаться, что там такого, но, открыв карту, вы увидите, если Путин поедет на поезде в Бочаров Ручей (летняя резиденция Путина – 24 Канал) под Сочи, то он поедет именно по этому пути,

– заметил говорящий.

Он добавил, что это маршрут именно того поезда, о котором все говорили примерно 2 недели назад в течение определенного времени, поэтому для Путина это реально представляет угрозу.

Это потенциальная угроза тому месту, где находится бункер, где расположена его резиденция. Это угроза примерно такого же уровня, как удары по "Дягилеву" и "Энгельсу", подчеркнул Жирнов.

Жирнов о неизвестных беспилотниках в России: смотреть видео