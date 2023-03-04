Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, чому саме в конкретні міста прилетіла "бавовна".
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Жирнов наголосив, що про громадянську війну в Росії все ще не мовиться, однак останнім часом там спостерігають за дуже цікавим рухом.
Загроза для Путіна
В Росію все частіше прилітають невідомі безпілотники, які кваліфікують як НЛО, тобто літальний об'єкт, що не можуть класифікувати.
За словами Жирнова, нещодавно вибухи відбулися в ключових містах Росії, на схід від України, на південних рубежах Росії: Краснодарський та Ставропольський край, Єйськ, Адигея, Туапсе.
Може здатися, що там такого, але, відкривши карту, ви побачите, якщо Путін поїде на поїзді в Бочаров Ручей (літня резиденція Путіна – 24 Канал) під Сочі, то він поїде саме цим шляхом,
– зауважив мовець.
Він додав, що це маршрут саме того поїзда, про який всі говорили приблизно 2 тижні тому протягом певного часу, тому для Путіна це реально є загрозою.
Це потенційна загроза тому місцю, де в нього розташований бункер, де розташована його резиденція. Це загроза приблизно такого ж рівня, як удари по "Дягілево" та "Енгельсу", наголосив Жирнов.
"Бавовни" стає все більше
- В Туапсе (Краснодарський край Росії) "щось з реактивним двигуном" прилетіло в базу "Роснєфті", вибухнуло та спричинило пожежу.
- Невідомі БПЛА були зафіксовані в небі Адигеї (селище Нове, Краснодарський край) і над Брянщиною.
- В Лєнінградській області у небі помітили НЛО й наспіх перекрили повітряний простір на відстані 200 кілометрів від Санкт-Пєтєрбурга.
- Вибух прогримів поблизу аеродрому в Єйську. Тут також скинули все на нібито атаку дронами.