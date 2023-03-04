Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, чому саме в конкретні міста прилетіла "бавовна".

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Жирнов наголосив, що про громадянську війну в Росії все ще не мовиться, однак останнім часом там спостерігають за дуже цікавим рухом.

Загроза для Путіна

В Росію все частіше прилітають невідомі безпілотники, які кваліфікують як НЛО, тобто літальний об'єкт, що не можуть класифікувати.

За словами Жирнова, нещодавно вибухи відбулися в ключових містах Росії, на схід від України, на південних рубежах Росії: Краснодарський та Ставропольський край, Єйськ, Адигея, Туапсе.

Може здатися, що там такого, але, відкривши карту, ви побачите, якщо Путін поїде на поїзді в Бочаров Ручей (літня резиденція Путіна – 24 Канал) під Сочі, то він поїде саме цим шляхом,

– зауважив мовець.

Він додав, що це маршрут саме того поїзда, про який всі говорили приблизно 2 тижні тому протягом певного часу, тому для Путіна це реально є загрозою.

Це потенційна загроза тому місцю, де в нього розташований бункер, де розташована його резиденція. Це загроза приблизно такого ж рівня, як удари по "Дягілево" та "Енгельсу", наголосив Жирнов.

Жирнов про невідомі безпілотники в Росії: дивитись відео